Объявление в Азербайджане Года Низами внесет большой вклад в развитие общемировой культуры
Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви" является значимым событием для более широкого изучения творчества великого классика национальной поэзии XII века Низами Гянджеви и дальнейшей пропаганды во всем мире богатого литературного наследия азербайджанского народа, что внесет большой вклад в развитие общемировой культуры, сообщил сегодня в интервью Trend Life известный ученый, литературовед, востоковед, поэт, член Союза писателей Азербайджана, член-корреспондент НАНА, директор Института рукописей НАНА, доктор филологических наук Теймур Керимли, передает Day.Az.
"С большой радостью восприняли объявление в Азербайджане Года Низами Гянджеви, которому в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения. Уверен, что он пройдет на таком же высоком уровне, как и объявленный в 2019-ом Год Насими. Изучение богатого творчества великого мастера слова и мысли, постоянно призывающего людей к нравственному совершенству и прививающего высокие моральные качества, как достижения человеческой культуры, Низами Гянджеви началось еще в средние века, когда жил и творил великий поэт и философ, было высоко оценено литераторами и учеными Востока и Запада. Как известно, Низами Гянджеви жил и творил в Гяндже, которая в XII века была столицей государства Атабеков и имела большое общественное и культурное значение. В те годы Низами Гянджеви в своей библиотеке собрал богатую коллекцию книг мировых и античных историков, литераторов, философов, поэтов, которую наравне со своими произведениями доносил до широкой общественности, используя в своих работах. Поэтому Низами является не только великой личностью азербайджанского народа, его творческое наследие имеет глобальное значение, изучается с XII века и по сей день вызывает очень большой интерес среди научной и литературной мировой общественности", - сказал Теймур Керимли.
По словам ученого, Низами Гянджеви своим творчеством стал создателем нового направления в литературе, был крупнейшим поэтом-романтиком в мировой литературе, привнесшим в эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Его творчество оказало влияние на таких великих поэтов, как Хафиз, Джалаладдин Руми и Саади. Пять маснави (больших поэм) Низами, объединенных под общим названием "Хамсе", раскрывают и исследуют разнообразные темы из различных областей знаний и снискали огромную славу, на что указывает большое число сохранившихся списков его произведений. Герои его поэм - Хосров и Ширин, Лейли и Меджнун, Искандер, до сих пор остаются общеизвестными во всем мире.
"Низами Гянджеви высоко ценил простых людей, народ, что было связано не только с его гуманизмом, но и демократическим мировоззрением. Как известно, сотни рукописей великого поэта хранятся во многих самых лучших музеях мира, в частности, в США, Великобритании и Индии, которые пользуются очень большим интересом, и были опубликованы миллионными тиражами. В нашем Институте рукописей НАНА хранятся и изучаются десятки рукописей Низами Гянджеви, в том числе миниатюры известных художников Азербайджана и Востока, охватывающие творчество поэта, которые является богатым арсеналом для низамоведов. На родине поэта в Гянджинском филиале НАНА действует Институт Низами Гянджеви, где находятся рукописи поэта и находящиеся в зарубежных музеях их копии. Хотелось бы отметить, что в Баку именем Низами названы Институт литературы и Музей азербайджанской литературы, которые действуют при НАНА, где на протяжении многих лет широко изучается творческое наследие поэта, публикуются различные материалы, издаются книги и произведения", - отметил Теймур Керимли.
Творчество Низами Гянджеви всегда вызывало большой интерес общественности. Стоит отметить, что торжественное заседание, посвященное 800-летию Низами Гянджеви, состоялось 19 октября 1941 года на 42-й день полной блокады Ленинграда. А в Азербайджане юбилей был проведен после войны в 1947 году.
"В последующие годы творчество Низами носило эпизодический характер и только, когда Азербайджан возглавил великий лидер Гейдар Алиев интерес к творчеству приобрел значимый характер, привнеся новое дыхание в низамоведение, и в 1981 году на высоком уровне было отмечено 840-летие поэта. В честь 850-летия поэта 1991 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Низами. Грандиозными мероприятиями в Азербайджане, Италии, Франции, Индии, России и других странах мира было отмечено 870-летие Низами Гянджеви. В частности, при поддержке Фонда Гейдара Алиева был открыт памятник Низами в знаменитом римском парке Villa Borghese, во Франции были проведены выставки и концертные программы, выпущены красочные издания, в Индии проведен международный научный симпозиум. Я думаю, что этот Год Низами также даст возможность найти ранее неизвестные рукописи поэта, которые находятся в частных коллекциях, что даст широкие возможности для деятельности и исследований низамиведов. Изучение и пропаганда творческого наследия Низами Гянджеви вновь покажет величие азербайджанского народа, его культуры и истории", - добавил Теймур Керимли.
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