Народный артист России Семен Соколовский в четырех азербайджанских фильмах

В рамках проекта "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям материал о народном артисте России Семене Соколовском (25.12.1921 -28.09.1995), который сыграл в четырех наших картинах.

Благодаря внушительной и импозантной внешности он часто приглашался на роли военных, иностранцев, джентльменов. Среди фильмов с его участием - "Цирк зажигает огни", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Это сладкое слово - свобода!" и другие. Одной из самых заметных работ Соколовского стала роль полковника Скопина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

Роль Нуру в фильме "Двое из одного квартала" (Bir məhəllədən iki nəfər), снятого в 1957 году режиссёрами Аждаром Ибрагимовым и Ильей Гуриным на Бакинской киностудии совместно с Центральной киностудией имени Горького, стала первой главной ролью Семена Соколовского в кинематографе. С 1945 года, выступая на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной (в середине 50-х - в Театре имени Моссовета), он сыграл всего в одном фильме - племянника и военачальника Георгия Кастриоти (Скандербега) в фильме "Великий воин Албании Скандербег" вместе с азербайджанским актером Нодаром Шашигоглу (Мехмед Завоеватель), для которого это тоже было дебютом в кино.

Фильм "Двое из одного квартала" был снят по одноимённому произведению турецкого поэта и драматурга Назыма Хикмета и посвящён жизни простых людей, борющихся за независимость и справедливость в обществе в одной из восточных стран. В 1958 году за музыку к фильму Гара Гараев стал лауреатом I Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Лучший композитор", а оператор Маргарита Пилихина была отмечена поощрительным дипломом.

Для известного азербайджанского художника кино и театра, лауреата Госпремии Азербайджана, народного художника Рафиса Исмайлова эта картина предопределила дальнейшую творческую судьбу: "В тот период я учился в Государственной школе искусств имени Азимзаде, думал, буду живописцем, графиком, о кино даже не помышлял. Но случилось так, что однажды, проходя мимо Молоканского садика в сторону Старого универмага с этюдником на плече, увидел какое-то столпотворение: мощные фонари-софиты, машины иностранных марок, красиво одетые люди - у нас в Баку тогда так не одевались. Оказалось, что это режиссер Аждар Ибрагимов снимает кадры фильма "Двое из одного квартала". В этом фильме играли замечательные актеры Семен Соколовский, Владимир Медведев, Фатех Фатуллаев, Исмаил Османлы, Тамара Кокова и другие. Я часа четыре смотрел и восторгался. Я впервые увидел живую съемку, и меня этот процесс настолько впечатлил, что решил стать художником кино, который может создать совсем другой мир и время".

Следующей работой Семена Соколовского в азербайджанском кино стал образ Джалила в фильме Тофига Тагизаде "Настоящий друг" (Əsl dost), снятого в 1959 году. В этой картине он вновь сыграл с Нодаром Шашигоглу, который в одном из интервью отметил: "Семен был очень искренним и отзывчивым человеком, с отличным чувством юмора и особой актерской харизмой, coздaвaл paзнoxapaкmepныe oбpaзы. Иногда бывает так, что актер может сыграть роль намного лучше, чем реальный человек совершит то или иное действие в жизни. Вот таким был Семен".

По сюжету, рыболовецкий сейнер "Настоящий друг" попадает в ураган . Команда во главе с капитаном Фарманом (Нодар Шашигоглу) пытается спасти судно. Но получив пробоину, судно начинает тонуть. Едва команда успевает сесть в шлюпку, её уносит в море. Последними сейнер покидают Фарман, Асад (Мухлис Джанизаде) и Прасковья (Ольга Шевцова), спасаясь на бревне. Девушка умирает, и во всём обвиняют капитана. Кроме того, он узнаёт, что его любимая Бильгеиз становится невестой его друга Джалила (Семён Соколовский)... На фоне разворачивающейся драмы раскрывается истинная сущность "друзей" и обычных людей, которые Фарману раньше и не казались друзьями.

В 1966 году и 1971 годах актер снялся в двух фильмах Аждара Ибрагимова. Он сыграл Григория Петрова, командира красного отряда, военного комиссара Бакинского района от Совета Народных Комиссаров РСФСР в исторической драме "26 Бакинских комиссаров" (26 Bakı komissarı, Вторая премия за лучший историко-революционный фильм на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде) и полковника Мартынау в фильме "Звезды не гаснут" (Ulduzlar sönmür), посвящённого памяти политического деятеля и драматурга Наримана Нариманова, где описывается его жизнь, начиная с детства. После этой картины режиссер Вячеслав Бровкин пригласил Семена Соколовского на роль полковника Вадима Скопина в детективный телесериал "Следствие ведут ЗнаТоКи", которая принесла актеру большую славу. В тот период у Соколовского, который немало снимался в кино и играл на театральной сцене, все-таки популярность еще спала, но после фильма "Следствие ведут ЗнаТоКи", когда ему буквально не давали прохода на улице и получал тысячи писем с признаниями в любви, видимо, вспомнив игру в азербайджанском фильме, сказал: "Звезды действительно не гаснут, они загораются с еще большей силой".

Актеры, сыграв более пятидесяти ролей в театре и кино, ушeл из жизни тихо, всеми забытый... И его семейную жизнь нельзя назвать счастливой. Первую супругу, которая занимала должность старшего экономиста на Московском радиозаводе, звали Вера Владимировна. Этот брак вскоре распался, хотя у них родился сын Валерий, который впоследствии стал оперуполномоченным МУРа. В начале 70-х Семен Григорьевич связал свою судьбу с актрисой Натальей Медведевой. Супруги работали в одном театре, снимались вместе в фильмах. Это была красивая творческая пара, но и это счастье длилось недолго. А когда Соколовский ушел из театра на пенсию, о нем быстро все забыли, и в кино сниматься не звали. Став никому не нужным, он поселился в московском Доме ветеранов сцены, где и скончался на 73-м году жизни. O кoнчuнe известного aкmepa нe cooбщuлo нu oднo CMИ... И все-таки звезды не гаснут...