Саратовский театр показал «Тысячу и одну ночь» Фикрета Амирова

На Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета (Россия) с успехом прошли два дня показа балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. "Тысяча и одна ночь" стала первой балетной постановкой, созданной специально для Новой сцены театра.

На сайте театра отмечено, что балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" по праву считается современной классикой российского балетного театра. Поставленный в 1979 году для Азербайджанского театра оперы и балета, он и в наши дни с успехом идет на крупнейших сценических площадках России и мира.

В основу либретто балета положены знаменитые восточные сказки Шахерезады. Опираясь на причудливое соединение мифа и притчи, сказки и фантастики, композитор создал красочное симфоническое панно, партитура которого впитала колорит и ритмику музыкальной культуры арабского Востока.

Первая и единственная постановка балета "Тысяча и одна ночь" в Саратове датируется 1987 годом. В течение 20 лет до 2007 года постановка выдержала около 300 показов и всегда пользовалась большой популярностью у зрителей.

В новой версии балета "Тысяча и одна ночь" есть все, чтобы снискать любовь как самой искушенной, так и абсолютно неподготовленной публики.