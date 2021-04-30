Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви

Азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист, преподаватель Berklee College of Music Эмиль Афрасияб вместе со своей супругой, вокалисткой Лейлой Афрасияб посредством программы Zoom провели между США и Азербайджаном мероприятие Nizami Ganjavi Memorial Concert 2021, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие было посвящено Году Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя. Встреча с представителями общественности и культуры, нашими соотечественниками в США, прошла в онлайн-формате в соцсетях и длилась два с половиной часа. Ведущим из Азербайджана был телеведущий Салех Багиров, из США - Эмиль Афрасияб. Участники мероприятия в прямом эфире поделились свои мыслями о жизни и творчестве Низами Гянджеви.

Было отмечено, что Низами Гянджеви был глашатаем высоких идеалов гуманизма, призывал к добру, состраданию, любви, справедливости. Поэзия великого поэта и мыслителя является общемировым наследием, и пройдя столетия, актуальна и в современном мире. Изучение богатого творчества великого мастера слова и мысли, призывающего людей к нравственному совершенству и прививающего высокие моральные качества, очень важна для развития общечеловеческой культуры.

Были представлены концертные номера с участием народных артистов Самира Джафарова, Анвера Садыхова, заслуженного артиста Аббаса Багирова, заслуженного артиста Эмиля Афрасияба с Лейлой Афрасияб, которые исполнили произведения на слова Низами Гянджеви. Некоторые исполнения представляем нашим читателям.