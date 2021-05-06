Съемки художественно-документального фильма во Дворце счастья в Баку

Во Дворце счастья в Баку спустя сто лет после определенных трагических событий прозвучали выстрелы - это были съемки нового художественно-документального фильма из цикла AzTV "Qətl planı" (План казни), сообщили Day.Az в пресс-службе телеканала.

В фильме представлена истории создания дворца и происшедших трагических событий - как Муртуза Мухтаров защищал свой дом, честь и достоинство, супругу Лизу Туганову, стал жертвой большевиков. Зрители смогут посмотреть фильм сегодня, 6 мая в 21.30, по AzTV. Автор сценария - Ильгар Фахми, режиссер-постановщик Рамиль Агасиев. Муртузу Мухтарова сыграл актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Ровшан Керимдухт.