Завершился первый этап программы стажировки "INTERNact!"

Завершился первый (образовательный) этап программы стажировки "INTERNact!", организованный киностудией Debüt при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Участники проекта прошли обучение по первичным навыкам и знаниям, необходимым для работы на съемочной площадке, а также получили наставления и советы от действующих кинематографистов. Для 15 участников были организованы теоретические и практические кино-тренинги, которые прошли в первую неделю мая.

Преподавателями выступили - кинооператор Орхан Аббасов, режиссёр и монтажёр Руфат Гасанов, режиссёр Орхан Агазаде, режиссёр и первый ассистент режиссёра Асиф Искендерли, продюсер Эмин Гулиев, художник-постановщик Сабухи Атабабаев, художник по костюмам Вюсал Рагим и локейшн-менеджер Орхан Гусейнов. В рамках программы участники также встретились с известными кинематографистами Азербайджана Вагифом Мустафаевым, Явером Рзаевым, Гусейном Мехтиевым и Эльчином Мусаоглу, получили от них ценные наставления.

Теперь участников ожидает второй (практический) этап, в котором они приступят к работе ассистентом-стажером в режиссёрской, продюсерской, операторской группах, а также в группе художников-постановщиков, непосредственно на съемках местных и международных короткометражных и полнометражных фильмов.

Напомним, что до конца регистрации на второй сезон "Interact Online" - еще одного образовательного проекта студии Debüt, осталось 3 дня! Тема этого сезона - сценарное мастерство.

Узнать о всех тонкостях сценарного дела, получить ценные советы от знаменитых кинематографистов, лауреатов кинофестивалей Оскар, Канны, БАФТА и Эмми, а также сформировать свой сценарий вместе с профессиональным тьютором - необходимо пройти регистрацию по ссылке https://debutfilms.az/interact

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Студия Debüt основана в 1987 году народным артистом Азербайджана Эльдаром Гулиевым. Функционирующая при министерстве культуры Азербайджана, киностудия Debüt специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

Подробнее о Debüt: http://debutfilms.az/

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