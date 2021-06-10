Афаг Баширгызы госпитализирована

О госпитализации известной азербайджанской актрисы театра и кино, народной артистки Азербайджана Афаг Баширгызы сообщил телеведущий Эльгиз Акпер.

Как сообщает Day.Az, заявление о том, что А.Баширгызы в данный момент находится в больнице, ведущий сделал в ходе прямого эфира программы "Elgizlə izlə", позвонив народной артистке с просьбой прокомментировать уход из жизни Рамиза Азизбейли.

Состояние своего здоровья актриса комментировать не стала, а говоря о Р.Азизбейли, отметила, что хотела посетить похороны, но не смогла этого сделать.