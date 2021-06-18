В Баку откроется выставка "Гармония воды и цвета 2021"

15 июля в Центре искусств "Хатаи" в Баку состоится открытие выставки Su və rəng ahəngi 2021 ("Гармония воды и цвета 2021"), сообщили Day.Az организаторы проекта.

Выставка пройдет при организации азербайджанского представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и İWS Baku Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи" и при поддержке министерства культуры, Союза художников и Азербайджанской государственной картинной галереи.

Участие в проекте могут принять художники - акварелисты старше 18 лет. Они должны представить свои работы до 30 июня.

Все оригинальные картины должны быть выполнены акварелью, иметь формат не меньше А3. Каждый художник может представить три работы. Картины для экспозиции будет отбирать художественный совет IWS Azerbaijan.

Фотографии работ следует отправлять на адрес электронной почты iwsazerbaijan@gmail.com. Также необходимо указать имя и фамилию автора, название и размер работы.

Имена участников выставки будут объявлены третьего июля в аккаунтах организаторов в социальных сетях. Отобранные произведения должны быть до 10 июля переданы в İWS Baku Khatai Art Center, находящийся в Центре искусств "Хатаи".