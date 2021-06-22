На тротуаре одной из бакинских улиц появился вернисаж

Перед Центром искусств "Хатаи" прошел очередной пленэр в рамках IV Республиканского фестиваля детского рисунка Azərbaycanım ("Мой Азербайджан"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На тротуаре проспекта Ходжалы в Хатаинском районе Баку был представлен своеобразный вернисаж детских рисунков, и каждый прохожий мог ознакомиться с тем, как создают свои картины члены кружка Творческой студии детского рисунка "Хатаи".

Пленэр (от французского en plein air - на открытом воздухе) - термин, обозначающий изображение на картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись подразумевает создание картин не в мастерской, а на природе, которая служит основой постижения натуры в ее естественном освещении.

Проект организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики. Серия пленэров посвящена Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа.

Главная цель фестиваля - развитие способностей и художественного вкуса у талантливых детей, подрастающего поколения и молодежи, стимулирование творческой деятельности, формирование культурологического мировоззрения, повышение интереса бакинцев и гостей города к изобразительному искусству.

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