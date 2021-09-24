В Баку показали фильм "Жемчужины азербайджанкой оперы" - ФОТО
В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) при поддержке министерства культуры Азербайджана представлен фильм Azərbaycan Opera İnciləri ("Жемчужины азербайджанкой оперы"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие прошло в рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.
Автор идеи фильма - директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист, оперный певец Рамиль Гасымов. Картина повествует о славной истории азербайджанского оперного искусства.
В фильме представлены отрывки из опер "Кероглу" Узеира Гаджибейли, "Низами" Афрасияба Бадалбейли, "Наргиз" Муслима Магомаева-старшего, "Шахсенем" Рейнгольда Глиэра, "Севиль" Фикрета Амирова и "Вагиф" Рамиза Мустафаева.
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