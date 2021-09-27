Скончался заслуженный художник Азербайджана Заур Кантемиров. Об этом сообщили Trend в Азербайджанской государственной картинной галерее, передает Day.Az.

Заур Кантемиров родился в Баку 28 августа 1942 года. Окончил Государственный институт искусств имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Кантемиров работал в таких видах изобразительного искусства, как графика, плакат, живопись, а также монументальное искусство, промышленный дизайн, фотография. Был участником и лауреатом многочисленных международных и республиканских выставок, ярмарок, симпозиумов, а также многих других значимых мероприятий и проектов.

Является автором одной из первых почтовых марок независимого Азербайджана. Также хорошо известен своими работами, выполненными из такого хрупкого материала, как стекло.