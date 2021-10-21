В Баку пройдет фестиваль "Jazzery Voices"

По случаю 100-летия Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли с 26 октября по 6 ноября пройдет цикл мероприятий под названием "Jazzery Voices".

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, в рамках проекта будут организованы концерты джазовых исполнителей нашей страны, международная научно-творческая конференция на тему "Вопросы, связанные с джазовым искусством в Азербайджане", мастер-класс по джазовому вокалу и семинар.

В концертах примут участие группы "Bakustik Caz", "Bakuba Band", "Гая", "Baku Brass Biq Bendi", хор "Lumineux" и молодые исполнители.

Мероприятия пройдут в Международном центре мугама, Зале камерной и органной музыки, в конференц-зале Бакинской музыкальной академии.