Из Баку в Санкт-Петербург - "Почувствуй слово Низами"

В связи с 880-летием со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви в городе Санкт-Петербург (Россия) проходят различные мероприятия, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой, находится с визитом в Санкт-Петербурге.

Очередное мероприятие было проведено в Российской национальной библиотеке, в его рамках представлена концертная программа с участием деятелей искусства Азербайджана - народного артиста Тейюба Асланова (ханенде), заслуженных артистов Алиаги Садиева (тар) и Кямрана Керимова (нагара), а также Эльнура Микаилова (кяманча), Мирджавида Джафарова (уд) и Вургуна Векилова (фортепиано).

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, Генеральным консульством нашей страны в Санкт-Петербурге и библиотекой, в которой открылась выставка "Почувствуй слово Низами".

Выступая на открытии, директор библиотеки Владимир Гронский отметил, что блестящее наследие великого азербайджанского поэта веками сохраняет достойное место в сокровищнице несравненных культурных богатств Востока. Он назвал знаменательным событием празднование 880-летия со дня рождения Низами Гянджеви в Российской национальной библиотеке, где экспонируются произведения поэта.

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева подчеркнула, что произведения великого поэта, украсившие библиотеку и музеи России, также служат развитию искусства Восточной миниатюры.

В экспозиции выставки представлены издания, отражающие традиции иллюстрирования произведений Низами Гянджеви в разные периоды времени.