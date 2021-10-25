В Москве состоялся круглый стол, посвященный Низами Гянджави

В Москве, в Книжном Доме "Библио-Глобус" состоялось мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, при совместной организации Евразийской Международной Ассоциации Развития (ЕМАР), Русского Литературного Общества и "Литературной газеты", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первой части мероприятия был проведен круглый стол под названием "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности", а во второй части были прослушаны стихотворения азербайджанских и русских поэтов, а также азербайджанские народные песни и песни, написанные на слова Низами.

В круглом столе со стороны Азербайджана выступили председатель правления ЕМАР Эльчин Аскеров, посол по особым поручениям МИД-а Азербайджана Эльшад Искендеров, академик Теймур Керимли, ученый секретарь Института Рукописей Азизага Наджафзаде, а со стороны России представители МИД-а РФ, Московского Государственного Университета, руководители партнёрских организаций, а также разных общественных организаций.

Председатель Правления Эльчин Аскеров в своем выступлении заявил, что хотя Низами относится к наследию мировой культуры, все же он является азербайджанским поэтом, при этом впервые его принадлежность к азербайджанскому народу была научно обосновано именно в сотрудничестве с Российской исторической наукой.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, выразив благодарность организаторам мероприятия заявил, что состоялась очень интересная дискуссия, возрождающая интерес к Низами у российского читателя. Он отметил, что такого рода мероприятия помогают гуманитариям обеих стран налаживать новые контакты.

Писатель и издатель Георгий Пряхин в своем выступлении говорил об изысканности стиля Низами, при этом подчеркнув, что даже в его главном своде поэм об Александре Македонском "Искендер-наме" меньше всего крови, завоеваний и сражений.

Генеральный директор Торгового дома "Библио-Глобус" Борис Есенькин отметил важность российско-азербайджанского диалога на уровне "тех персон, которые пишут, рисуют, рассказывают"

Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев отметил, что 2021 год в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви, а также добавил, что планируется проведение аналогичного мероприятия в Азербайджане, где примут участие российские поэты.

На мероприятии также выступили главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, председатель Русского Литературного Общества Александр Чистяков, ученые, литературоведы и журналисты из РФ и АР.

Были выдвинуты конкретные предложения о дальнейшем сотрудничестве в гуманитарной сфере между Азербайджаном и Россией. После обеда мероприятие было продолжено художественно-концертной частью.