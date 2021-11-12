6-летняя азербайджанка стала победительницей международного фестиваля во Франции

Шестилетняя азербайджанская скрипачка, ученица Средней музыкальной школы имени Бюльбюля Дильшад Фархадзаде приняла участие в гала-вечере Международного конкурса-фестиваля Nouvelles Etoiles, который прошел в Париже. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), передает Day.Az.

Дильшад Фархадзаде приняла участие в концертной программе как обладатель первого места среди детей в категории от 3 до 6 лет в номинации "Струнные и духовые оркестровые инструменты". Преподаватель юного музыканта - Лала Гусейнова.

Организатор конкурса - Международная культурная ассоциация ARTIMA. Выступление участников конкурса оценивало жюри, состоящее из профессоров музыкальных вузов Парижа, Брюсселя, Москвы, Новосибирска. Конкурсанты оценивались по видеозаписям. Главная цель проекта - выявление и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей и подростков, а также расширение рамок творческого сотрудничества между Францией и другими странами.