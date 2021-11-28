В Москве госпитализировали дочь Мстислава Ростроповича

Ольгу Ростропович госпитализировали в Москве. Дочь легендарного виолончелиста Мстислава Ростроповича упала дома и повредила пальцы рук, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом, как уточняет телеканал, несмотря на такие травмы, Ростропович госпитализировали в кардиологическое отделение.

Ольга Ростропович - дочь знаменитого виолончелиста, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской. Она является президентом Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, который ее отец основал в Москве в 1997 году как фонд поддержки молодых исполнителей. В 2009 году Ростропович занимала пост помощника художественного руководителя Центра оперного пения Г.П. Вишневской, а в 2011-м возглавила коллектив центра. Она активно занимается общественной деятельностью в области культуры и является членом Организационного комитета XV Международного конкурса имени Чайковского, а также входит в состав жюри международного музыкального конкурса "Щелкунчик".