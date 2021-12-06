Низами Гянджеви и акварель - воркшоп для художников в Баку

В Центре искусств "Хатаи" в Баку 11 декабря пройдет воркшоп для художников, пишущих в технике акварели, сообщили Trend Life организаторы, передает Day.Az. Мероприятие посвящено 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Воркшоп организован представительством Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и IWS Khatai Art Centerin при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереи, Государственного университета культуры и искусств.

Тема воркшопа - "Низами Гянджеви и жанры, связанные с творчеством (фигуративное искусство, пейзаж, натюрморт)".

На мероприятии студенты IV курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств представят созданные образцы одежды, посвященные произведению Низами Гянджеви "Семь красавиц". А художники, которые примут участие в воркшопе, смогут с натуры нарисовать эти модели одежды.

Число участников воркшопа ограничено. Пройти аккредитацию можно, отправив сообщение с двумя-тремя акварельными работами на Instagram İWS Azerbaijan. После отбора работ будет отправлено уведомление.

В воркшопе могут принять участие художники старше 18 лет. Авторы, прошедшие регистрацию, должны принести на занятие принадлежности для рисования (краски, бумага, кисти). Мольберт предоставляется со стороны галереи.

Любой желающий в качестве зрителя может прийти на воркшоп, чтобы увидеть процесс создания художественных работ.

Цель мероприятия - популяризация и развитие акварельного искусства, расширение связей, обмен опытом и техническим мастерством между художниками, пишущими в данной технике.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.