В Баку состоится концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 25 января в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") состоится концерт под названием Milli musiqi alətlərimiz - milli sərvətimizdir ("Национальные музыкальные инструменты - национальное достояние"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева и дирижера - заслуженной артистки Илахи Гусейновой.

В концерте примут участие солисты Детско-молодежного оркестра народных инструментов при Азербайджанской государственной детской филармонии, воспитанники музыкальных школ и студенты из регионов республики. В их числе - исполнители на таре Беюкага Агаалиев, Мирнофель Гасанов, Айхан Ягубзаде; исполнители на кяманче Али Мурадов, Махир Гаджиев, Абид Чалаби, Турал Ахундов; ханенде Фарид Азизли; исполнители на гануне Мехинбану Байрамлы и Али Керимли; флейтист Мухамед Джаббаров; исполнитель на уде Мурад Керимов.

В программе прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.Az, Milli.az.