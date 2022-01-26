Названо количество экспонатов, собранных для Музея Победы

"Продолжается начатая с января прошлого года работа по сбору необходимых материалов для Мемориального комплекса Отечественной войны и Музейного фонда Победы".

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве культуры, передает Day.Az.

Отмечается, что для музейного фонда собрано более 6 000 экспонатов:

"Личные вещи, документы, принадлежавшие военнослужащим, врачам, шехидам, ветеранам, участвовавшим в Отечественной войне, а также материально-культурные образцы, карты, гербы и другие предметы, относящиеся к освобожденным от оккупации территориям, передаются гражданами и государственными структурами в музей независимости Азербайджана".