https://news.day.az/culture/1430072.html Названо количество экспонатов, собранных для Музея Победы
Названо количество экспонатов, собранных для Музея Победы
"Продолжается начатая с января прошлого года работа по сбору необходимых материалов для Мемориального комплекса Отечественной войны и Музейного фонда Победы".
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве культуры, передает Day.Az.
Отмечается, что для музейного фонда собрано более 6 000 экспонатов:
"Личные вещи, документы, принадлежавшие военнослужащим, врачам, шехидам, ветеранам, участвовавшим в Отечественной войне, а также материально-культурные образцы, карты, гербы и другие предметы, относящиеся к освобожденным от оккупации территориям, передаются гражданами и государственными структурами в музей независимости Азербайджана".
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