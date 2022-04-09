В Лондоне состоялось открытие персональной выставки известной художницы Аиды Махмудовой Liminality

В галерее Gazelli Art House Лондона состоялось открытие персональной выставки известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой под названием Liminality, сообщили Trend Life в пресс-службе Пространства современного искусства YARAT, передает Day.Az.

Куратором выставки является Алистер Хикс.

Рассматривая забытые и отдаленные уголки своей быстроразвивающейся страны, Махмудова использует искусство для передачи ощущения стабильности сосуществования в этой небывалой среде. Искусство не устанавливает никаких границ, напротив, оно открывает для художника весь диапазон коммуникативных вариантов.

Сквозь призму творящего происходит пристальное изучение концепции пространства. Как объясняет сама Аида Махмудова, "мы существуем в пространстве, мы сосуществуем параллельно, и пространство существует внутри нас". Пространство может быть местом физического или духовного существования человека, местом, где создается концепция его реальности и иллюзий.

Концепция "ничейных мест" Марка Оже изучает идею перехода (или лиминального), рассматривая его в качестве перекрестка человеческих отношений, воспринимаемых людьми лишь частично и несвязно.

Аида Махмудова исследует тему совмещения общественного и частного, пространств и ничейных пространств, а также мест и ничейных мест. Концепция "ничейных мест" Марка Оже рассматривает идею перехода, где ничейные пространства препятствуют "освоению", контрастируя тем самым с понятиями "дома" и идентичности, где существует парадокс. Хотя пространство может быть одинаково отчужденным от всех, в нем все равно можно почувствовать себя "в удобстве" и "в родстве".

Проливая свет на лиминальность - пороговый переход, Аида Махмудова изучает пространства преобразования и дезориентации. Изначально сформулированная Арнольдом ван Геннепом в 1909 году концепция "обряд перехода" гласит, что жизнь человека включает три стадии перехода - отделение, промежуточный переход (лиминальность) и включение. Обладая как пространственным, так и временным измерением, лиминальность может применяться к различным субъектам: людям, сообществам, социуму и даже к целым цивилизациям. С другой стороны, природа дает ощущение стабильности, безвременного и открытого пространства, из которого Махмудова часто черпает свое вдохновение.

"Это художник и среда. Вечная связь между мной и ней напоминает нескончаемую беседу. Беседу, в которую полностью вовлечены обе стороны. Само действие является чистейшей формой творчества. Это в свою очередь дает тебе уникальную возможность участвовать в настоящем и непринужденном общении с открывающимися перспективами. Оно связывает и объединяет нас в настоящем моменте, давая разнообразные, непредсказуемые и прекрасные результаты", - говорит она.

О Gazelli Art House

Основанная Милой Аскеровой в 2010 году в Лондоне галерея Gazelli Art House привержена принципам привнесения новых веяний в Mayfair, оказывая поддержку художникам со всех концов света, особо концентрируясь на достигших высот творчества, представляя и увязывая с контекстом их работы для новой аудитории. Вместе с дочерней галереей в Баку Gazelli Art House специализируется на продвижении искусства из Азербайджана и соседних стран, способствуя лучшему пониманию богатых языковых, религиозных и исторических связей, объединяющих этот регион. С 2015 года галерея также стала оказывать поддержку художникам, работающим в сфере компьютерного искусства (digital art), посредством онлайн-платформы GAZELL.iO. Совсем недавно, в 2020 году, она создала Пространство для реализации проектов GAZELL.iO и ВР-библиотеку - первый в Mayfair постоянный объект, полностью посвященный компьютерному искусству.