Мне не хотелось уезжать из города Шуша

Гастролируя по зарубежным странам, я всегда торопился вернуться в Баку. Но находясь в городе Шуша, мне не хотелось уезжать оттуда.

Об этом сказал известный исполнитель на таре Арслан Новрасли в ходе панельных обсуждений проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом году я посетил город Шуша, выступал в рамках Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". Невозможно передать словами те чувства, которые я испытал, находясь там", - сказал он.

Арслан Новрасли, предки которого родом из Карабаха, сообщил, что в ходе визита в город Шуша он посетил могилу своего деда, известного поэта Мирзы Алескера Новреса.

По словам исполнителя, посетив могилу своего деда, он позвонил отцу, который был взволнован и расчувствовался.