https://news.day.az/culture/1475268.html Анна Нетребко продает свой пентхаус в Вене – ФОТО
Анна Нетребко продает свой пентхаус в Вене – ФОТО
Двухэтажные венские апартаменты оперной дивы Анны Нетребко оцениваются в 3,9 млн евро (более 6,9 млн манатов).
Как передает Day.Az со ссылкой на издание Kurier, пентхаус расположен в центре австрийской столицы, его площадь равна 225 квадратным метрам, а причина продажи состоит в том, что А.Нетребко переезжает в новые апартаменты, площадь которых больше предыдущих.
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