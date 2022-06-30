Анна Нетребко продает свой пентхаус в Вене

Двухэтажные венские апартаменты оперной дивы Анны Нетребко оцениваются в 3,9 млн евро (более 6,9 млн манатов).

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Kurier, пентхаус расположен в центре австрийской столицы, его площадь равна 225 квадратным метрам, а причина продажи состоит в том, что А.Нетребко переезжает в новые апартаменты, площадь которых больше предыдущих.