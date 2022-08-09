В Русском доме в Баку состоялся показ фильма «Матч»

В Русском доме в Баку в рамках проекта "Кино для всех" состоялся показ художественного фильма "Матч", основанного на реальных событиях.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РИКЦ, показ фильма посетили временный поверенный в делах посольства Сербии в Азербайджане Милан Йованович, представители дипкорпуса, деятели культуры Азербайджана, российские соотечественники, передает Day.Az.

Отметим, что это историческая драма о футбольном матче, который состоялся в оккупированном фашистами Киеве и позднее ставший известным как "матч смерти", которому в августе исполняется 80 лет.

Непобедимая команда "Старт", состоящая из киевлян под угрозой расправы победила немецкую сборную солдат и офицеров вермахта "Flakelf". После матча ряд участников этой игры из числа футболистов "Старта" оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.

Режиссер фильма - Андрей Малюков.