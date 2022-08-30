https://news.day.az/culture/1491017.html Азербайджанский фильм вошел в основную программу международного фестиваля в США - ФОТО
Азербайджанский фильм вошел в основную программу международного фестиваля в США - ФОТО
Документально-художественный фильм Руфата Асадова "Путь к Храму" вошел в основную программу International Christian Film Festival - Международного фестиваля христианских фильмов в США, сообщает Day.Az.
Ранее фильм был представлен в Ватикане.
Фильм повествует об исторической религиозной толерантности в Азербайджане, поисках героем фильма себя. Главного героя сыграл Шахин Саркаров.
Съемки прошли в Гахском районе Азербайджана, среди памятников архитектуры, монастырского комплекса семи церквей и храма Кюрмюк.
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