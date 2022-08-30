Азербайджанский фильм вошел в основную программу международного фестиваля в США

Документально-художественный фильм Руфата Асадова "Путь к Храму" вошел в основную программу International Christian Film Festival - Международного фестиваля христианских фильмов в США, сообщает Day.Az.

Ранее фильм был представлен в Ватикане.

Фильм повествует об исторической религиозной толерантности в Азербайджане, поисках героем фильма себя. Главного героя сыграл Шахин Саркаров.

Съемки прошли в Гахском районе Азербайджана, среди памятников архитектуры, монастырского комплекса семи церквей и храма Кюрмюк.