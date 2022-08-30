18-26 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

Специально разработанная концепция фестиваля в этом году вновь порадует меломанов. В нее входят основная программа; программа "Üzeyir ənənəsinin sönməyən ulduzları", посвященная музыкальным деятелям, у которых в этом году юбилей; молодежное направление "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları".

На фестиваль приглашены солисты, дирижеры, музыкальные коллективы из США, Норвегии, Франции, Австрии, Германии, Турции, Греции, Казахстана, Болгарии, Венгрии, России, Японии, Южной Кореи и Грузии.