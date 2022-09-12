Известный кинооператор Кянан Мамедов передал в Госфильмофонд более 400 фотографий из личного архива

В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд известного азербайджанского кинооператора, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Азербайджана, члена Европейской киноакадемии Кянана Мамедова, сообщили Day.Az в Госфильмофонде.

Кянан Мамедов лично передал в архив Госфильмофонда более 400 фотографий, а также различные сценарии, газетные статьи, документы, книги и другие материалы.

Отметим, что Кянан Мамедов родился 9 октября 1946 года в Баку. В 1971-1976 годах учился на кинооператорском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Является оператором таких известных и любимых зрителями фильмов, как "Тахмина", "Семь дней после убийства", "Посол зари", "Крепость", "Комната в отеле", "Убийство в ночном поезде", "Другая жизнь", "Гачаг Наби" и многих других.

В 1996-2002 годах преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.