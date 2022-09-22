В Баку стартовал фестиваль DokuBaku

В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялось открытие шестого Международного фестиваля документального кино DokuBaku, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом для гостей был организован фуршет, где участники могли познакомиться друг с другом, пообщаться в непринужденной обстановке, поделиться впечатлениями и планами на будущее, обсудить вопросы совместных проектов.

Директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов в интервью Trend Life отметил, что основанный в 2017 году в Баку фестиваль является первым независимым международным фестивалем документального кино, целью которого является демонстрация документальных фильмов со всего мира. Фестиваль направлен на поиск новых имен и поддержку отечественных режиссеров-документалистов. В этом году проходит под лозунгом "Революция против эволюции",

"Мир меняется, жизнь убыстряется, все пролетает мгновенно и мы часто не замечаем прекрасные моменты, которые окружают нас. К большому сожалению, природные катаклизмы, пожары, землетрясения, засуха, различные конфликты и войны охватили нашу планету, что давит на сознание людей. У человека есть одно желание - достойно жить, но в попавшие в такие тяжелые ситуации просто выживают! Картины, представленные на фестивале говорят об эволюции, режиссеры показывают свой взгляд на человеческие взаимотношения. Мы живем в 21 век - есть страны, которые осваивают космос, а есть те, кто по-прежнему серьёзно отстает в развитии. Да, нам кажется, что мы стремительно куда-то летим, эволюционируем, а на самом деле - зачастую стоим на месте. Как "черная дыра" в космосе, засасывающая все вокруг себя, мы стараемся очиститься, пройти своеобразный естественный отбор, чтобы найти свое место в этой жизни и процессе эволюции", - сказал Имам Гасанов.

На открытии вечера минутой была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

В рамках фестиваля будут показаны 65 документальных фильмов как начинающих, так и опытных режиссеров из 32 стран мира. Фильмы будут представлены в семи категориях - "Лучший полнометражный документальный фильм", "No Main NewEYE", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший фильм вне основного конкурса", "DokuKids", "DokuUA" и "DokuCD". Более 40 процентов фильмов сняты женщинами-режиссерами. Также организован новый конкурс видеороликов "DokuVision".

В состав жюри вошли известные режиссеры-документалисты, деятели кино- и фотоиндустрии: "Лучший полнометражный документальный фильм" - Сергей Дворцевой (Казахстан), Реза Дегати, Кристин Камдессю (Франция), Сабина Шихлинская (Азербайджан), Ондрей Каменицки (Чехия); "Лучший короткометражный документальный фильм" - Эмиль Спахийски (Болгария), Рашад Ширинов, Лейла Достализаде, Асиф Рустамов (Азербайджан), Даниэль Бурлак (Румыния); "Лучший фильм вне основного конкурса" - Кристин Барфод (Дания), Руфат Гасанов, Исмаил Иман (Азербайджан), Реза Сиами (Иран), Богдан Мурешану (Румыния).

Процедура голосования будет проходить онлайн и очно. Затем будет проведено совместное обсуждение, в ходе которого будут выбраны победители в каждой категории.