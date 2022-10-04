Российский телеканал "Культура" покажет передачу о Франгиз Ализаде

Популярная среди профессиональных музыкантов телепередача "Энигма" на российском телеканале "Культура" рассказывает о значительных в мире музыки событиях, о добившихся мировой известности композиторах, музыкантах, таких как Пьер Бюлез, Марис Янсонс, Даниэль Баренбойм и другие.

Отрадно, что в этом престижном цикле телепередач о корифеях современной академической музыки, была показазана передача и о нашей выдающейся современнице - "Artist for Peace of UNESCO" Франгиз Ализаде.

И вот, в юбилейный для Франгиз Ализаде 2022 год, руководство телеканала "Культура", авторы передачи "Энигма" поздравили Франгиз Ализаде с юбилеем и решили вновь повторить показ данной телепередачи 6 октября 2022 года.

Нашим телезрителям необходимо посмотреть эту передачу. Это очередное подтверждение заслуг нашей выдающейся землячки на мировом уровне. И это не может не радовать истинных патриотов Азербайджана. Ведь успехи Франгиз Ализаде в мире, это и признание высокой культуры всего Азербайджанского народа.

Н. Гасымова

