https://news.day.az/culture/1500800.html Министр культуры о памятниках с информационными табличками на кириллице
Министр культуры о памятниках с информационными табличками на кириллице
Историко-культурные памятники - наследие, оставленное нам нашими предками.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
По его словам, информационные таблички на памятниках, воздвигнутых в советские годы, написаны кириллицей, что тоже является историей страны.
"Это тоже наша история. К традициям, истории мы должны относиться с уважением и сохранять их", - сказал министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре