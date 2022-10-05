Министр культуры о памятниках с информационными табличками на кириллице

Историко-культурные памятники - наследие, оставленное нам нашими предками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, информационные таблички на памятниках, воздвигнутых в советские годы, написаны кириллицей, что тоже является историей страны.

"Это тоже наша история. К традициям, истории мы должны относиться с уважением и сохранять их", - сказал министр.