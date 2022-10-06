115-летие Саида Рустамова отметят в бакинской филармонии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 12 октября в 19:00 состоится концерт в честь 115-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, педагога, дирижера Саида Рустамова, сообщили Day.Az в филармонии.

На концерте выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Агаверди Пашаева.

В творчестве Саида Рустамова песенный жанр занимает особое место. И на концерте произведения композитора исполнят - народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Закир Алиев, Сахиб Пашазаде, Арзу Алиева, а также Сабина Арабли, Забита Алиева, Сахиб Ибрагимов, Сярхан Буньядзаде, Нурлан Азизбейли, Фахри Казым-Ниджат.

Творчество Саида Рустамова тесно связано с азербайджанским музыкальным фольклором. Широко используя в своем творчестве мугам, ашугскую музыку и народные песни, он создал своеобразный музыкальный язык. В его творчестве видное место занимает песенный жанр. Он написал лирические, патриотические песни, а также песни, посвященные миру, труду. Эти композиции широко популярны и горячо любимы в народе, их отличительные качества - красота и мелодичность, тесная связь с подлинно народными интонациями.

Саид Рустамов - автор музыкальных комедий "Беш манатлыг гялин", "Дурна" и "Жена начальника". Является автором ряда учебно-методических пособий на азербайджанском языке, составителем фольклорных изданий.

С 1935 по 1975 год работал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра народных инструментов. В 1940-1943 годах был директором и художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1949-1953 годах - председателем правления Союза композиторов Азербайджана.

Саид Рустамов скончался 10 июня 1983 года в Баку. Похоронен на Аллее почётного захоронения.