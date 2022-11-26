Необыкновенный концерт с конферансье Апломбовым в Баку прошел под смех и овации

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна проходят большие гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва, Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера главный режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский поприветствовал зрителей и гостей из России, отметив, что впервые в Баку проходят гастроли этого знаменитого театра.

Внучка знаменитого артиста, основателя театра Сергея Образцова, режиссер-постановщик, драматург и артистка театра, заслуженная артистка России Екатерина Образцова сказала, что рада представить бакинским зрителям спектакли из золотого фонда театра. Это спектакль для самых маленьких - "Кот в сапогах", постановка для детей постарше - "Волшебная лампа Аладдина" и "Необыкновенный концерт" - бренд театра, спектакль для взрослых и семейного просмотра.

Вниманию зрителей в первый день был представлен спектакль "Необыкновенный концерт" - самый знаменитый кукольный спектакль XX века. Спектакль, поставленный еще в 1946 году, пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни. Постановка представлялась в более чем сорока странах. Это рекордсмен, по праву занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку спектакль посмотрело самое большое число зрителей.

"Необыкновенный концерт" - комическое кукольное ревью, пародийно-сатирический спектакль, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты. Ведет "Необыкновенный концерт" кукольный конферансье - Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку у зрителя, обожает сплошные аплодисменты, он неподражаем и неотразим.

Спектакль был представлен в классическом варианте с современными фразеологическими интерпретациями, и даже с азербайджанскими фразами и словами. В заключение артисты вышли на сцену и продемонстрировали свое мастерство управления куклами. Как оказалось, только над одним танго танцевальной пары трудится аж семь актеров. Зрители стоя приветствовали артистов продолжительными овациями.

Гастроли организованы российским Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России, при поддержке министерства культуры Азербайджана.