В Самарканде состоялась презентация книги азербайджанского ученого «Феномен Амира Тимура»

По проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в ташкентском издательстве "Билим ве интеллектуал салохият" на русском языке вышла книга азербайджанского ученого-историка, журналиста Тимура Атаева "Феномен Амира Тимура".

Как передает Day.Az, в мероприятии принимали участие руководство и члены Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, преподаватели и студенты Самаркандского государственного университета, автор книги Тимур Атаев и журналисты.

Выступивший вначале проректор Самаркандского государственного университета Мухтар Насиров отметил, что тюркский мир подарил человечеству выдающихся личностей и очень важным представляется изучение жизненного пути и героизма этих личностей, пропаганда их среди молодого поколения. Профессор Мухтар Насиров подчеркнул, что такие произведения представляют особое значение в воспитании нашей молодежи в духе национального патриотизма и героизма. Коснувшись работы азербайджанского ученого о великом сыне тюркского мира, гордости узбекского народа, непобедимом полководце Амире Тимуре, М.Насиров сказал, что книга, написанная в научно-популярном стиле, рассчитана как на профессиональных историков, политологов, журналистов, студентов гуманитарных факультетов, так и широкую читательскую аудиторию.

Исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан Эркин Нуриддинов, остановившись на дружественных связях между нашими народами, отметил, что тюркские народы должны гордится такими историческими личностями как Амир Теймур, Джалаледдин Мангуберди, Захир-ад-дин Бабур. Подчеркнув значение работы азербайджанского автора, он констатировал, что в представленных биографических эскизах автор, ссылаясь на факторы, повлиявшие на военные и политические взгляды личности Тимура, постарался "раскрыть" эту необыкновенную личность.

Профессор Национального университета имени М.Улугбека, руководитель Узбекского философского общества Негина Шермухаммадова, выразив Азербайджанскому культурному центру имени Гейдара Алиева в Узбекистане признательность за проект, сказала, что в издании впервые рассмотрены отдельные моменты, связанные с жизнью и личностью выдающегося государственного деятеля со ссылкой также на такие категории как суфизм, философия, геометрия, музыка, мировая литература, искусство и пр. Профессор Негина Шермухаммадова подчеркнула необходимость перевода и издания работы в дальнейшем на узбекский язык.

Отметим, что автор "Предисловия" к книге - узбекский ученый-историк Шухрат Саламов.

Другие выступавшие констатировали, что в представленном читателям биографическом труде об Амире Тимуре автор Тимур Атаев, ссылаясь на факторы, повлиявшие на военные и политические решения Амира Тимура, пролил свет на величие, героизм, индивидуальные качества этой необыкновенной личности.

Выступивший в заключение автор, ученый-историк Тимур Атаев говорил о создании книги "Феномен Амира Тимура", ее издании, поблагодарил Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане и азербайджанского предпринимателя Назима Мусазаде за презентацию.

Подчеркнув, что узбекский и азербайджанский народы являются сильными народами, обладающими общими корнями, языком, культурой, религией, историей, автор отметил, что нынешнее международное сотрудничество служит развитию двух стран.

Он коснулся значения более глубокого изучения героев, исторических личностей наших народов, более широкой пропаганды и доведения их наследия до грядущих поколений.

В произведении автор подчеркивает, что империя, созданная Амиром Тимуром, отличалась своим величием как страна, где господствовала справедливость, никто, кроме этой гениальной личности, не смог бы построить это могущественное централизованное государство - Туран, где параллельно процветали наука и культура. Он отмечает, что важной отличительной особенностью власти Тимура является ее справедливость, в планы правителя вообще не входили понятия "репрессия" и "геноцид" покоренных народов.

По окончании презентации состоялась автограф-сессия книги Тимура Атаева "Феномен Амира Тимура", экземпляры книги были подарены библиотекам Самаркандского государственного университета.