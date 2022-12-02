Названы победители конкурса скульптур, проведенного в рамках "Года города Шуша"
Определены победители конкурса скульптур, проведенного в рамках "Года города Шуша", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Основные цели проведения конкурса - пропаганда богатого культурного наследия исторического центра азербайджанского искусства, жемчужины Карабаха - города Шуша, а также поддержка в сохранении и создании скульптурных памятников, отражающих это наследие.
На конкурс было представлено 47 работ. Созданная при министерстве культуры Азербайджана комиссия определила победителей:
I место (2 человека):
Ханлар Ахмедов - "Xan Şuşinski" (Хан Шушинский)
Закир Ахмедов - "Zəfər Yolu" (Дорога Победы)
II место (2 человека)
Замик Рзаев - "Qayıdış" (Возвращение)
Гюлара Набиева - "Azadlıq qanadları" (Крылья свободы)
III место (1 человек)
Фарид Мамедов - "Bizim zaman" (Наше время)
Поощрительные награды (10 человек)
Джалил Гаръягды - "Natəvan" (Натаван)
Намиг Гусейнов - "Yaddaş" (Память)
Мушфиг Гейдаров - "Xarı Bülbül" (Хары бюльбюль)
Мушфиг Гейдаров - "Xanəndə" (Ханенде)
Рамиз Гусейнов, Ханлар Ахмедов - "Pənahəli Xan" (Панахали Хан)
Джалил Гаръягды - "Cabbar Qaryağdı oğlu" (Джаббар Гаръягдыоглу)
Сулейман Рустамов - "Quruluş" Pənaxəli xan" ("Основание" Панахали Хан)
Бахрам Халилов - "Qarabağ - Azərbaycandır!" (Карабах - это Азербайджан!)
Самир Самедов - "Xəzinə yüklü Qarabağ gözəli"
Айбениз Юсубова - "Natəvan" (Натаван).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре