Названы победители конкурса скульптур, проведенного в рамках "Года города Шуша"

Определены победители конкурса скульптур, проведенного в рамках "Года города Шуша", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Основные цели проведения конкурса - пропаганда богатого культурного наследия исторического центра азербайджанского искусства, жемчужины Карабаха - города Шуша, а также поддержка в сохранении и создании скульптурных памятников, отражающих это наследие.

На конкурс было представлено 47 работ. Созданная при министерстве культуры Азербайджана комиссия определила победителей:

I место (2 человека):

Ханлар Ахмедов - "Xan Şuşinski" (Хан Шушинский)

Закир Ахмедов - "Zəfər Yolu" (Дорога Победы)

II место (2 человека)

Замик Рзаев - "Qayıdış" (Возвращение)

Гюлара Набиева - "Azadlıq qanadları" (Крылья свободы)

III место (1 человек)

Фарид Мамедов - "Bizim zaman" (Наше время)

Поощрительные награды (10 человек)

Джалил Гаръягды - "Natəvan" (Натаван)

Намиг Гусейнов - "Yaddaş" (Память)

Мушфиг Гейдаров - "Xarı Bülbül" (Хары бюльбюль)

Мушфиг Гейдаров - "Xanəndə" (Ханенде)

Рамиз Гусейнов, Ханлар Ахмедов - "Pənahəli Xan" (Панахали Хан)

Джалил Гаръягды - "Cabbar Qaryağdı oğlu" (Джаббар Гаръягдыоглу)

Сулейман Рустамов - "Quruluş" Pənaxəli xan" ("Основание" Панахали Хан)

Бахрам Халилов - "Qarabağ - Azərbaycandır!" (Карабах - это Азербайджан!)

Самир Самедов - "Xəzinə yüklü Qarabağ gözəli"

Айбениз Юсубова - "Natəvan" (Натаван).