На 63 году жизни скончался азербайджанский кинопродюсер Азер Акперов, сообщили Trend в близком окружении кинодеятеля, передает Day.Az.

Азер Акперов родился в Баку 29 сентября 1960 года. В 1977-1981 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Долгое время в качестве директора фильмов, продюсера, кастинг-директора работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.