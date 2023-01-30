В Баку состоялся концерт, посвященный юбилею Эльнары Дадашевой

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 70-летнему юбилею профессора, доктора философии по искусствоведению, заслуженного деятеля искусств, композитора Эльнары Дадашевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Творчество Эльнары Дадашевой многогранно - она автор многочисленных инструментальных, камерно-вокальных произведений, а также произведений, написанных для документальных фильмов, балета "Саялы", фортепианного цикла "24 прелюдии" и других композиций. Ее произведения звучали на многих престижных международных сценах. Эльнара Дадашева совмещает творческую деятельностью с педагогической работой.

На вечере под руководством заслуженного артиста, дирижера Фуада Ибрагимова выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Солисты программы - народная артистка Гюльназ Исмаилова (сопрано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Саида Тагизаде (фортепиано), Фяхри Казым-Ниджат (тенор), которые представили слушателям произведения композитора.

Прозвучавшие сочинения произвели большое впечатление на слушателей, а гармоничный переход от одного произведения к другому подарил незабываемые мгновения.

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