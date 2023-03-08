Харизматичные образы азербайджанских актрис в культовых кинофильмах

В Международный женский день - 8 Марта Day.Az со ссылкой на Trend предлагает вспомнить самые харизматичные образы азербайджанских актрис в культовых отечественных фильмах. Эти женские образы любимы зрителями, а многие до сих пор служат примером силы духа, стойкости и несгибаемости перед любыми трудностями.

Несмотря на то, что "Гайнана" (Свекровь) - это комедия, в ней поднимается очень насущная тема, а именно взаимоотношение между свекровью и невесткой. Роль властной свекрови, которая буквально терроризирует невестку, исполнила блистательная и всеми любимая Насиба Зейналова. И если вначале кинокомедии мы видим деспотичную женщину, восседающую на сундуке, словно на троне, то в противостоянии с достойной соперницей - новой невесткой, она понимает свою ошибку и становится нежной и покладистой.

Действия в фильме "Я помню тебя, учитель" развиваются в годы Великой Отечественной войны. Несмотря, на то, что Баку далек от линии фронта, в воздухе пахнет войной. Недостаток порождает в некоторых людях алчность и корысть. Так стало и с женой главного героя - школьного учителя Джабиша. Суровая жизнь сделала супругу Джабиша, роль которой исполнила Шафига Мамедова, расчетливой и корыстной. Многие героиню осуждают, но и многие поддерживают - чего не сделаешь, когда твои дети голодны.

"Мачеха" - здесь Наджиба Меликова исполнила роль Диляры - мачехи юного Исмаила. Женщине поначалу трудно найти общий язык с непослушным пасынком. Мальчик не принимает новую жену отца, но его мнение меняется, когда он видит , как она - врач по профессии спасает жизнь тяжело больному человеку. Диляра все невзгоды и трудности взаимоотношений с Исмаилом проходит стойко, и старается сблизится с ним.

"Бабек" - кинокартина о событиях IX веке. Бабек народный герой, возглавивший движение хуррамитов против арабского халифата. Но как известно, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. В кинокартине роль сильной женщины, жены Бабека - Зарнисы воплотила Амалия Панахова. Ее твердость духа и непоколебимость стали примером для многих, она вдохновляла воинов на борьбу за правое дело.

"День прошёл" - история одной несостоявшейся любви. Жизни двух одноклассников давно разошлись, но судьба приготовила им еще одну встречу - может для того, чтобы все вспомнить, или что-то осознать, а возможно просто выговориться... В фильме Лейла Шихлинская воплотила образ Эсмер. Она кажется счастливой, но что скрывается за этой безмятежностью, возможно одиночество, несмотря на наличие любящего супруга, дочери и друзей. Она искренне влюблена в своего одноклассника, но не нарушает супружескую верность.

"Храм воздухa", в этом фильме Гюльзар Гурбанова исполнила роль Гюли. Любимый Гюли - Юсиф прошел войну, затем отсидел в тюрьме, а когда вернулся, узнал - она вышла замуж. Гюля решается бросить благополучную жизнь, и сбежать с Юсифом в Кисловодск. Старые мосты сожжены, однако, обретенное счастье было недолгим. Юсифа убивают бандиты. В чужом городе хрупкая девушка остается лицом к лицу с рухнувшими вмиг надеждами.

"Не та, так эта" (О олмасын, бу олсун) реплики из этого фильма зрители знают наизусть. Есть в кинокартине и роль не совсем главная, но зато какая запоминающаяся. Это образ служанки Сенем, в исполнении Барат Шекинской. Сенем во всем угождает хозяевам, но не забывает и о своем счастье. В миг она стала женой богатого купца, и обрела новый статус.

"Золотая пропасть", здесь Гамида Омарова сыграла Шафигу любящую жену бедняка, который разбогател став нефтяным предпринимателем. Деньги вскружили ему голову, он решает уйти из семьи, обрекая ее на произвол судьбы. Шафига - женщина красивая, и несмотря на распутный образ жизни мужа бережет свою честь.

В фильме "Кёроглу" роль жены главного героя - Нигяр воплотила Лейла Бадирбейли. Кёроглу - храбрый и бесстрашный воин, умелый полководец, покровитель простых тружеников, ашуг и тонкий ценитель поэзии и искусства. Нигяр - благоразумная, чуткая, ласковая. В ее образе воплощена духовная красота азербайджанской женщины. Всю свою жизнь Нигяр посвятила движению Кероглу. Она страстно верит в правоту своего возлюбленного и изо всех сил помогает ему бороться против феодального гнета. Нигяр оказывает материнскую заботу соратникам Кероглу, ее ум и предусмотрительность часто указывают им верный путь. Однако мягкой и нежной Нигяр не чужд и героизм. В тяжелую минуту она берет в руки оружие, беспощадно уничтожая врагов. Она также становится надежной опорой Кёроглу в старости...