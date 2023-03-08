Скончался заслуженный артист Азербайджана Ясаф Эйвазов
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Скончался заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на уде Ясаф Эйвазов, сообщает Day.Az.

Ясаф Эйвазов, брат исполнительницы на кяманче, народной артистки Шафиги Эйвазовой, был выпускником Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. Принимал участие во многих мероприятиях по пропаганде национальной культуры за рубежом, в том числе международных джаз-фестивалях.