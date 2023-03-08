https://news.day.az/culture/1544671.html Скончался заслуженный артист Азербайджана Ясаф Эйвазов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Ясаф Эйвазов
Скончался заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на уде Ясаф Эйвазов, сообщает Day.Az.
Ясаф Эйвазов, брат исполнительницы на кяманче, народной артистки Шафиги Эйвазовой, был выпускником Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. Принимал участие во многих мероприятиях по пропаганде национальной культуры за рубежом, в том числе международных джаз-фестивалях.
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