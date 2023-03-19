Скончался заслуженный артист Азербайджана Ариф Джангиров

18 марта на 76-м году жизни после длительной болезни скончался заслуженный артист Азербайджана Ариф Кудрат оглу Джангиров.

Ариф Джангиров родился 10 июля 1947 г. в Москве. Выпускник Российской Академии музыки им. Гнесиных (1972 г., класс кларнета, педагог - народная артистка России, проф. Шапошникова М.К. ), он успешно выступал на ведущих сценических площадках Москвы и Баку. Лауреат Московского джазового фестиваля 1967 г. С мая 1972 г. жил в Баку. Служил в государственном джазовом оркестре Азербайджана, ансамбле "Гая", в театрах Баку. В последние годы занимался педагогической деятельностью в Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, где первым возглавил класс саксофона в 2001 г. С 2003 г. преподавал также в Средней специализированной школе им. Бюльбюля. Подготовил целое поколение молодых саксофонистов. Имя Арифа Джангирова включено в Антологию азербайджанского джаза.