В Баку откроется выставочный проект «Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств»

29 марта при совместной организации Национального музея искусств Азербайджана, Министерства культуры Азербайджана и посольства Китая в Азербайджане состоится церемония открытия выставочного проекта "Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, куратором и идейным вдохновителем выставки является директор Азербайджанского национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, который обозначил концепт выставки как "создание в залах музея атмосферы традиционного китайского дома", в котором экспонаты смотрятся как аутентичные предметы жизни и традиционного быта китайской семьи. Организаторы выставки предоставят посетителям уникальную возможность ознакомиться с богатой коллекцией искусства Китая, представленной в Азербайджанском национальном музее искусств, передает Day.Az.

Культура Китая по праву считается одной из древнейших на планете, где сформировалось особое мировоззрение, в основе которого лежит дуалистическая концепция бытия. Выставка "Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств" представляет собой не только коллекцию исторических экспонатов, но и погружение посетителей в культуру и традиции китайского народа. Каждый экспозиционный зал воссоздает интерьер жилой комнаты китайской семьи, декорированной статуэтками древних богов и мудрецов, текстилем с китайскими пейзажами, каллиграфическими панелями, комнатными растениями, фарфоровыми вазами, резной деревянной мебелью, живописью и каллиграфией на стенах, которые в соответствии с китайской философией несут семантическую нагрузку и символизируют мир и покой в доме. Выставка "Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств" представляет интерес не только для любителей китайской культуры и искусства, но и для всех, кто желает узнать больше о культурном наследии Китая и его истории. Координатором данного проекта является Кенуль Рафиева.

Выставка "Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств" продолжает цикл поликультурных выставок масштабного проекта Национального Музея, стартовавшего в 2016 году.