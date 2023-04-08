Скончался известный художник из Баку Рами Меир

В Москве на 61-году жизни скончался известный художник Рами Меир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рами Меир родился в Баку 11 апреля 1962 года. Его предки из Красной Слободы в Губинском районе - места компактного проживания горских евреев. В художественном училище в Баку изучал специальность чеканщика художественных и ювелирных изделий. Живописью начал интересоваться тоже в студенческие годы. В 90-е годы он эмигрировал с семьей в Израиль, но всегда бережно сохранял в своей душе любовь к родному Баку, культуре и истории многонационального Азербайджана. В последние годы работал в России, был председателем Союза художников горских евреев России. Был истинным носителем духовных ценностей своего народа, которые пропагандировал во всем мире, подчеркивая историческую толерантность и мультикультурализм в Азербайджане. В частности, серия "Горские евреи" создавалась художником на протяжении нескольких лет, когда Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Многие произведения мастера находятся в частных коллекциях и музеях в России, США, Израиле, Азербайджане и других странах. Рами Меир также поэт, автор афоризмов и притч, нескольких книг. Более того, автор слов к музыке, исполнитель песен, выпустил два музыкальных альбома с композитором Игорем Тимаковым, где из 32 песен в 16 ему аккомпанировал Государственный оркестр Франции.

Часто приезжал в Азербайджан.

"Я всегда с огромным удовольствием приезжаю на родину, счастлив вновь посетить родной Азербайджан, который имеет уникальную историю, культуру, природу, национальную кухню, исторически отличается мультикультурализмом и толерантностью. Я являюсь автором многих афоризмов, один из которых звучит так - "Бакинцы - это многонациональная аристократия Кавказа", что также отражает субкультурное разнообразие народов страны. Моя судьба связана с тремя государствами: моей родиной - Азербайджаном, родиной моих предков - Израилем и также с Россией. И я счастлив, что родился в Баку! Азербайджан всегда давал возможность воплотить в человеке культуру многих народов, в то же время сохраняя свою самобытность. Для меня огромная честь представлять Азербайджан в мире своими работами! ", - сказал в интервью Trend Life Рами Меир.

Особое внимание уделял ковровому искусству. Реализовал ряд проектов с ОАО "Азерхалча", среди которых "История одного народа - для всего мира", "Губинские ковровщицы из Красной Слободы", "Гранатовый сад", "Всеобъемлющий Всевышний", "Восхождение души", в том числе в России и Израиле. В частности, в августе 2022 года в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие экспозиции "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя". В экспозиции были представлены чеканные панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Рами Меира в содружестве Rami Meir Art и "Азерхалча", а также скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции предметов горско-еврейского декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Проект, реализованный в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и павильоном "Азербайджан" на ВДНХ, получил международную известность. А в Государственном музее Востока в Москве была представлена выставка моих картин "История одного народа - для всего мира", посвящённая истории горских евреев Азербайджана.

Светлая память о Мастере всегда будет жить в наших сердцах.