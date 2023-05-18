Новый худрук Аздрамы Мехрибан Алекперзаде представлена коллективу театра

Назначенная соответствующим приказом министра культуры художественным руководителем Азербайджанского государственного академического национального драматического театра заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде представлена коллективу театра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель министра культуры Мурад Гусейнов поздравил Мехрибан Алекперзаде, высоко оценив ее деятельность в сфере театра, пожелал ей дальнейших творческих успехов.

Мехрибан Алекперзаде, выразив благодарность за оказанное доверие, отметила, что Аздрама является родным и дорогим для нее театром, 25 лет ее творческой деятельности связаны именно с этим театром. Коллектив театра встретил нового художественного руководителя аплодисментами и готовностью к новым творческим свершениям.

Мехрибан Алекберзаде - режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и телеведущая. Является автором около 40 художественных и документальных фильмов, около 50 спектаклей, поставленных на сцене Государственного театра YUĞ, Лянкяранского государственного драматического театра, Государственного академического национального драматического театра, Государственного академического музыкального театра, Государственного театра юного зрителя. С марта 2022 года была главным режиссером-постановщиком ТЮЗа.