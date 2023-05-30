Бакинская русдрама прокомментировала информацию о дорожном инциденте в Шеки

Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов прокомментировал Trend информацию о дорожном инциденте, случившемся с коллективом театра в городе Шеки, передает Day.Az.

"В рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, коллектив нашего театра выступает с гастролями в Шеки.

Находясь в Шеки и проезжая по узким улочкам города, гастрольный автобус, задел дерево. В результате инцидента никто из коллектива, включая шофера, не пострадал. Лишь получило небольшие повреждения транспортное средство, которое уже восстановлено. Нет никаких причин для беспокойства, в рамках гастролей коллектив уже представил шекинскому зрителю первый спектакль "Я, ты, он и телефон", а в эти минуты начинается второй показ - постановка для детей "Волшебная карусель"", - сказал Ильхам Мамедов.

По словам заместителя директора Бакинской русдрамы, спектакль "Я, ты, он и телефон" был встречен публикой с огромным интересом, после показа зрители наградили актеров бурными аплодисментами.

"Уверен, что наш второй спектакль - "Волшебная карусель" будет также тепло встречен зрительской аудиторией. Наш коллектив рад возможности выступить в Шеки, и выражает признательность за организацию гастролей министерству культуры Азербайджана. В Шеки коллектив отправился в составе 33 человек, для них была организована экскурсия и они смогли ознакомиться с историческими памятниками Шеки", - добавил он.