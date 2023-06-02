Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля "Русская классика"

Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный артист Шовги Гусейнов принял участие в XXVII Международном театральном фестивале "Русская классика", который прошел в городе Лобня (Россия). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

На фестивале Шовги Гусейнов представил моноспектакль "Utancaq qız" (Кроткая) по мотивам повести Федора Достоевского. За участие в фестивале со спектаклем "Кроткая" азербайджанский театр удостоен диплома.

Спектакль "Кроткая" - это исповедь человека, в критический момент пытающегося переосмыслить свою жизнь, свое прошлое. В монологе главного героя зрители чувствуют боль, одиночество, страдания...

Режиссером-постановщиком спектакля "Кроткая" является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова.

В фестивале также принимали участие театральные коллективы из России, Казахстана, Ирана и других стран.