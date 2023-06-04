Азербайджан представлен на культурном фестивале в Анголе

Азербайджанцы, проживающие в Анголе, Ася Наджафова и Шахмир Софиев представляли нашу страну на культурном фестивале, проведенном в Луанде (Ангола), по случаю Дня Африки.

Как передает Day.Az, об этом сообщила АЗЕРТАДЖ основательница действующей в Нигерии организации "Друзья Азербайджана", а также сторонница нашей экспозиции Биллура Байрамова-Бернардин, проживающая в Анголе.

Она отметила, что фестиваль был организован для того, чтобы различные общины, проживающие в Анголе, могли представить и популяризировать свои страны, и поделиться с местным сообществом информацией об их истории, культуре и национальной кухне.

Сообщалось, что организаторы и члены общины встречали гостей фестиваля в азербайджанском уголке в национальных костюмах. Гостям была предоставлена подробная информация о древней истории и богатой культуре нашей страны, им были подарены различные англоязычные книги с изображениями азербайджанских ковров, национальных костюмов и фотографий страны известного фотографа Резы Дегати.

Следует отметить, что мероприятие посетили официальные лица Анголы, послы различных стран и представители известных компаний в Луанде.