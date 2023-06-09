В Москве состоялся вечер, посвященный творчеству Тофика Шахвердиева

Творческий вечер народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств России, кинорежиссера, сценариста и фотохудожника Тофика Шахвердиева прошел во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вечер был организован российским представительством Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанским культурным центром и Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И.Рудомино.

Тофик Шахвердиев является членом Союза художников России, Гильдии кинорежиссеров России, Международной гильдии профессиональных фотографов, лауреатом множества международных премий, в том числе премии "Золотой глаз".

В рамках вечера открылась выставка фоторабот Т.Шахвердиева "Тысячеликая секунда", которая продлится до 30 июня, состоялся показ короткометражных фильмов "Лагич", "Баку" и "Мирная военная музыка".

Открывая вечер, генеральный директор библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин выразил признательность за сотрудничество Фонду Гейдара Алиева и Азербайджанскому культурному центру.

"Когда видишь фотографии Тофика Шахвердиева, на ум приходят слова из известной всем песни: "Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска: мгновения, мгновения, мгновения". Большое счастье, когда человек может поймать это мгновение. Умение распознать свой внутренний мир в фотографиях и есть искусство. Ты понимаешь, что у каждого человека есть душа, чувства, эмоции. Это нас объединяет. Спасибо за ваш взгляд, за вашу душу, которую вы нам раскрыли", - сказал П.Кузьмин.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова поблагодарила библиотеку иностранной литературы за сотрудничество, отметив, что эта совместная работа - скромный вклад в большую дружбу между Россией и Азербайджаном.

"Фотография должна была стать десятой музой на Олимпе искусств. Это не просто изображение на бумаге. Это наша история. Не даром Эйнштейн говорил: "Какое счастье, что есть фотография, потому что то мгновение, которое было вчера, это есть наша дверь в будущее". Тофик Рзакулиевич великолепно владеет этим мастерством. У него неповторимый стиль, манера. У вас будет возможность всмотреться в его работы и увидеть, какая динамика, какая игра света. У него есть какое-то необыкновенное чутье уловить тот момент, мимо которого мы могли пройти и даже не заметить. Талантливый человек талантлив во всем. Помимо фотографии он блестяще снимает кино. Мне приятно, что вы сегодня увидите три замечательных фильма - "Лагич", "Баку" и "Мирная военная музыка". Последний фильм особенно актуален сегодня. Он повествует о том, что люди в военной форме могут говорить не языком оружия, а языком нот", - сказала Т.Ахмедова.

Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева и лично вице-президента Лейлу Алиеву за всемерную поддержку проектов культурного центра: "Тофика Шахвердиева привела в культурный центр Тамилла Ахмедова, и она была зачинщиком всего прекрасного, что мы сегодня видим. Сегодня у нас знакомство с мастером, художником. Мне кажется, что слова Уильяма Теккерея о фотографии идеально подходят к творчеству, ко всему тому, что делает Тофик Шахвердиев: "Искусство фотографии - это знакомое сделать новым, а новое - знакомым".

"Во мне есть и азербайджанское, и русское. Поэтому первые два фильма я снимал в Азербайджане, а последующие - в России", - рассказал Тофик Шахвердиев. Он также поблагодарил организаторов и гостей вечера за интерес к его творчеству.