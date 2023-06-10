9 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт солистов камерного оркестра "Kremerata Baltika".

Как сообщает в субботу Day.Az, на концерте также выступил Бакинский камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Азербайджанского дирижера связывает творческая дружба с "Kremerata Baltika". Он регулярно выступает с известным оркестром на различных фестивалях.

"Kremerata Baltika", завоевавший большую популярность во всем мире благодаря своему прекрасному исполнению, впервые был представлен ​​широкой аудитории в 1997 году на фестивале "Локенхаус" в Австрии директором оркестра, известным скрипачом Гидоном Кремером. В составе оркестра выступают талантливые молодые музыканты из Латвии, Литвы и Эстонии. Создавая коллектив, известный маэстро стремился поделиться своим богатым опытом с молодыми коллегами из Балтийского региона. На начальном этапе молодой коллектив, деятельность которого задумывалась как долгосрочный образовательный проект, быстро вышел за рамки образовательного процесса и вошел в ряды известных европейских оркестров, концертов которых ждут с большим интересом.

Коллектив завоевал любовь слушателей своими разнообразными выступлениями на ведущих мировых музыкальных площадках. Оркестр "Kremerata Baltika" дал более тысячи концертов более чем в 50 странах мира. Музыканты записали более 20 CD-дисков, а в 2002 году были удостоены премии "Грэмми".

Солистами "Kremerata Baltika" являются 9 музыкантов, проживающих в Литве. Продолжая традиции знаменитой "Kremerata", они активно сотрудничают с молодыми литовскими композиторами и включают их произведения в свои программы. Некоторые из этих произведений прозвучали на бакинском концерте.

Солистами бакинского концерта стали скрипач Дзералдас Бидва, основатель литовской "Kremerata", и Гиедре Дирванаускайте, известная виолончелистка, лауреат многих конкурсов.