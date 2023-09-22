Национальная библиотека запустила виртуальную выставку «Международный день мира»

Сотрудники Азербайджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде подготовили виртуальную выставку "Международный день мира".

Как сообщает Day.Az, на виртуальной выставке представлены фотографии, статьи и книги по теме.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут воспользоваться ссылкой.

Отметим, что решением Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1981 года ежегодно 21 сентября отмечается Международный день мира. Данное решение единогласно поддержали 192 страны мира. Международный день мира стал возможностью для поддержки миллиардов людей, страдающих от последствий войн и стихийных бедствий, голода и региональных конфликтов, возникающих из-за амбиций различных государств. В этот день в 2007 году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ударил в "Колокол мира" и призвал мир к отказу в течение 24 часов от всех боевых действий и насилия.