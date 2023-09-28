Московская премьера балета Фикрета Амирова

На исторической сцене Большого театра в Москве 26 и 27 сентября с аншлагом прошли показы балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", сообщает Day.Az.

Балет Фикрета Амирова представлен в хореографическом воплощении нашего соотечественника, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. Хореография балета решена в неоклассическом стиле и сочетается с элементами фольклора, отражающими красочную палитру восточных танцев.

Оркестр Приморской сцены Мариинского театра выступил под управлением дирижера, музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.

Как отмечено на сайте Мариинского театра, для Эльдара Алиева "Тысяча и одна ночь" - спектакль особенный по двум причинам: это был первый сюжетный балет, в котором он выступил в качестве хореографа, и он же стал последним балетом, в котором он исполнил ведущую партию.

"Работая над хореографией к нему, я ставил перед собой цель создать масштабный спектакль, в котором бы гармонично сочетались все элементы современного балетного представления: драматургия, музыка, танцы, костюмы, декорации, световое оформление. Мне очень хотелось достичь эффекта полного погружения публики в музыкально-танцевальный мир арабских сказок, в котором главенствуют Любовь, Красота и Мудрость", - подчеркивает Эльдар Алиев.

Показ был встречен публикой с огромным интересом, выступление артистов балета сопровождалось овациями.