В Азербайджане завершен первый этап конкурса кинопроектов

Завершен первый этап конкурса кинопроектов, проводимого Агентством кино Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры.

Целями конкурса являются поддержка со стороны государства развития сферы кино, продвижение кинематографической деятельности и повышение опыта местных кинематографистов, производство фильмов, пропагандирующих национально-духовные и общечеловеческие ценности, а также поддержка частного сектора.

В этом году общий призовой фонд конкурса составляет 5 500 000 манатов, проекты принимаются по четырем основным направлением - фильмы, которые будут сняты по госзаказу; коммерческие киноленты; авторские кинокартины; дебютные и студенческие фильмы.

На первом этапе были зарегистрированы заявки 87 проектов в различных жанрах.

На начавшемся втором этапе конкурса отборочная комиссия проводит процесс предварительной оценки и художественного отбора.

На третьем, заключительном, этапе конкурса финалисты представят свои проекты (питчинг) перед экспертным советом.