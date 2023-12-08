Адиль Керимли посетил Музей Гейдара Алиева в городе Нахчыван

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику посетил Музей Гейдара Алиева в городе Нахчыван, сообщили Day.Az в ведомстве.

Министру была представлена ​​информация об истории, деятельности и экспонатах, хранящихся в первом созданном в Азербайджанской Республике музее имени великого лидера.

Было отмечено, что музей начал действовать с 10 мая 1999 года. В Музее представлены стенды, посвященные семье общенационального лидера, его детским и юношеским годам, представлены документы и материалы, относящиеся к периоду, когда Гейдар Алиев занимал пост Председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, подписанные им письма, постановления и распоряжения, а также копии договоров, подписанных в сфере сотрудничества с Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран.

Наряду с этим в число экспонатов музея входят копии государственных наград, врученных общенациональному лидеру в различные годы, медали и марки, выпущенные по случаю 80-летнего, 85-летнего и 90-летнего юбилеев Гейдара Алиева, а также памятные вещи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!